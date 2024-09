Wolff wil verbeteringen zien: "Seizoen zo sterk mogelijk afsluiten"

Het team van Mercedes gaat in Bakoe op jacht naar een goed resultaat. De Duitse renstal presteert vooralsnog niet op de gewenste manier, maar ze blijven strijdbaar. Teambaas Toto Wolff is positief en hij heeft heel erg veel zin in de Azerbeidzjaanse Grand Prix.

Mercedes is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Ze begonnen het jaar met een aantal tegenvallende resultaten, maar vlak voor de zomerstop wisten ze drie races te winnen. In Zandvoort en Monza konden Lewis Hamilton en George Russell echter geen vuist maken. In de laatste twee races hebben ze slechts 26 WK-punten gescoord, en dat is een flinke teleurstelling voor de Duitse renstal.

Moeilijke races

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een duidelijk doel voor ogen voor de race in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad. In de preview van Mercedes spreekt Wolff zich uit: "We reizen af naar Bakoe met als doel om beter te presteren dan in Zandvoort en Monza. Het waren twee moeilijke races voor ons. Onze relatieve pace was niet zo sterk als voor de zomerbreak en een aantal van onze tegenstanders hebben een stap voorwaarts gezet."

Sterke pace

Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om de paniekknop in te drukken. De Oostenrijker zag namelijk genoeg positieve punten in de afgelopen races: "In de afgelopen twee weekenden lieten we goede pace zien, maar het was lastig om constant goed te presteren. We hebben de tijd gebruikt om dat te analyseren. We hebben dit weekend in Azerbeidzjan en de week daarna in Singapore de kans om te laten zien wat we hebben geleerd en welke verbeteringen we hebben gemaakt." Wolff wil graag blijven strijden om de topposities: "Er komen nog genoeg races aan en we gaan vechten voor elk mogelijk punt, in Bakoe beginnen we daarmee. We hebben acht flyaways voor het einde in Abu Dhabi. We willen het seizoen zo sterk mogelijk afsluiten."