Perez haalt kracht uit steun Mexicaanse fans

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Red Bull-coureur worstelt met zijn vorm en voor de zomerstop werd er zelfs getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Perez blijft zich echter focussen en hij is blij met de enorme steun die hij ontvangt uit zijn thuisland Mexico.

Perez blijft al het hele seizoen ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Een teleurstellende reeks voor de zomerstop zorgde ervoor dat zijn toekomst bij Red Bull onder druk kwam te staan. Red Bull besloot hem niet de deur te wijzen, en in de eerste races na de zomerbreak presteert hij iets beter. Het probleem is echter dat de performance van Red Bull enorm tegenvalt, en dat ze zijn ingehaald door de andere topteams.

Perez baalt enorm van de huidige situatie, maar hij heeft de moed nog lang niet opgegeven. De Red Bull-coureur is heel erg blij met de steun die hij krijgt van zijn landgenoten, zo laat hij weten aan het radionetwerk Grupo Formula: "De steun die ik ontvang van de Mexicaanse bevolking is geweldig. Voor iedereen die slechte dingen over mij zegt, zijn er miljoenen mensen die mij verdedigen. Dat heb ik me wel gerealiseerd. Ik waardeer die support enorm. Uiteindelijk weet je dat je er niet alleen voor staat. Zelfs als je aan de andere kant van de wereld bent, staat er een heel land achter je. Ik voel die steun vooral in de slechte tijden. Het motiveert me en het maakt het leuk."