Alpine-talent Mini maakt F2-debuut in Bakoe

Het team van Prema heeft de vervanger van Oliver Bearman gepresenteerd. Het Italiaanse Formule 2-team beschikt in Bakoe over twee Italianen, want de wagen naast Andrea Kimi Antonelli zal worden bestuurd door zijn 19-jarige landgenoot Gabriele Mini.

Mini maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Alpine en dit jaar reed hij in de Formule 3. Hij was één van de titelfavorieten, maar in Monza verloor hij de titelstrijd van zijn landgenoot Leonardo Fornaroli. Mini baalde, maar hij krijgt nu direct een nieuwe kans. In Azerbeidzjan maakt hij aankomend weekend zijn debuut in de Formule 2 als vervanger van de Brit Oliver Bearman.

Bearman rijdt aankomend weekend in de Formule 1. Bij het team van Haas vervangt hij de geschorste Kevin Magnussen. Bearman rijdt volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse, dus Mini kan direct gaan laten zien dat hij in aanmerking kan komen voor een permanent Formule 2-zitje. Het team van Prema is voor hem geen onbekende, want dit jaar reed hij in de Formule 3 ook voor het team. Hij presteerde daar dit jaar beter dan zijn sterke teamgenoten Dino Beganovic en Arvid Lindblad.