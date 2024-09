McLaren doet expres rustig aan met vloerupdates

Het team van McLaren is momenteel één van de snelste teams in de Formule 1. Ze hebben dit jaar grote stappen gezet, en dat is opvallend. Ze hebben namelijk amper grote updates geïntroduceerd, en volgens teambaas Andrea Stella is dat een bewuste keuze.

McLaren is momenteel razendsnel. De Britse renstal strijdt om de zeges en ze komen zelfs in aanmerking voor beide wereldtitels. Opvallend genoeg doet McLaren rustig aan met het introduceren van updates aan de vloer. Als deze updates mislukken, dan kan dat fataal zijn voor de performance. McLaren ziet dat gebeuren bij de concurrentie. Bij Ferrari keerde het gestuiter terug na vloerupdates, Mercedes weet nog steeds niet of de nieuwe vloer werkt en Red Bull schroefde recent zelfs een vloer uit Bahrein onder de auto van Max Verstappen.

McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat zijn team bewust kalm aan doet met deze updates. Stella legt aan Motorsport.com uit dat er pas een nieuwe vloer komt, als ze zeker weten dat deze goed werkt: "Sinds Miami hebben we geen significante updates meer doorgevoerd. De vorige relevante update was niet zo groot als in Miami, en het betrof niet de hele vloer, het was slechts een detail. Het ging om andere delen van de auto. Er is een reden waarom we sommige updates niet hebben meegenomen, omdat we zien dat als we op de go-knop hadden gedrukt, we misschien twijfels hadden gekregen wanneer deze onderdelen werden getest op de echte auto. We nemen de tijd om onszelf te overtuigen dat de ontwikkeling rijp is om op het circuit te worden gebruikt."