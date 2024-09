Häkkinen zag terugval Verstappen en Red Bull aankomen

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel grote problemen. De prestaties vallen flink tegen en ze zijn ingehaald door de concurrentie. Max Verstappen ziet zijn wereldtitel in gevaar komen. Mika Häkkinen stelt dat hij deze situatie van mijlenver zag aankomen.

Red Bull begon nog goed aan het seizoen. Verstappen won race na race en de voorsprong op de andere teams was reusachtig. Niemand kon meer in de buurt komen van Red Bull, maar alles veranderde in Miami. De teams van McLaren en Ferrari reden daar het gat met Red Bull dicht. In de races daarna wist ook Mercedes de aansluiting te vinden, en inmiddels zijn deze drie renstallen sneller dan Red Bull.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen zag de terugval van Red Bull en Verstappen van mijlenver aankomen. De Finse oud-coureur legt zijn mening uit aan Unibet: "Je hebt een team en een auto nodig. Je hebt ook persoonlijke toewijding en discipline nodig om te kunnen winnen. Tot nu toe is Max bezig met een moeilijk jaar. Natuurlijk zag alles er begin dit jaar anders uit, maar naar mijn mening was het overduidelijk dat deze succesreeks niet eeuwig door kon gaan. Dat kan simpelweg niet, want alle conflicten en de politiek binnen het team zorgen ervoor dat ze geen positieve stap voorwaarts kunnen maken. Dat beïnvloedt de prestaties van Max. Hij is een coureur die altijd met een heldere geest wil instappen. Hij moet dat hebben om zich te kunnen focussen op het racen."