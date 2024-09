Verrassend Alpine verricht snelste pitstop in Monza

De strategie speelde afgelopen weekend een belangrijke rol in de Italiaanse Grand Prix. Op het bloedhete circuit van Monza waren de pitstops van belang, en bij meerdere teams ging het mis. Dat geldt niet voor het team van Alpine, want de Franse renstal verrichte de snelste pitstop van het weekend.

De Franse renstal verwisselde de banden van Esteban Ocon in 2,01 seconden. Ze waren daarmee net iets snelle dan de pitcrew van McLaren. De Britse renstal eindigde namelijk op de tweede en derde plaats in het klassement met de pitstops van Oscar Piastri (2,08 seconden) en Lando Norris (2,28 seconden). Het team van Mercedes eindigde als vierde door de banden van Lewis Hamilton in 2,30 seconden te verwisselen. Red Bull kende een lastig weekend, maar met snelle pitstops bij Max Verstappen en Sergio Perez eindigden ze wel in de top tien.

Another team has joined the fight. @AlpineF1Team score their first DHL Fastest Pit Stop of the 2024 season.#F1 #DHLF1 #ItalianGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/EFh9Hh7IfR