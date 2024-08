Brown wil felle uitspraken over Verstappen rechtzetten

Het team van McLaren kan dit jaar echt de strijd aangaan met Red Bull Racing. De Britse renstal zorgt al het hele jaar voor headlines, en dat komt regelmatig door scherpe uitspraken van CEO Zak Brown. De Amerikaan wil nu graag een aantal zaken rechtzetten.

Brown opende dit seizoen regelmatig verbaal de aanval op Red Bull. De Amerikaanse CEO deed gepeperde uitspraken over de onrust binnen het team van Red Bull. Hij stak zijn ambities niet onder stoelen of banken en hij stelde dat zijn team McLaren dit jaar voor beide wereldtitels gaat. In het constructeurskampioenschap staat McLaren vlak achter Red Bull, terwijl de verschillen in het wereldkampioenschap groter zijn.

Brown zorgde met zijn uitspraken over Red Bull en Max Verstappen vaak voor ergernis. Hij wil een aantal rechtzetten en hij spreekt zich uit in een interview met De Telegraaf: "Ik heb het gevoel dat ik door sommigen verkeerd ben begrepen. Dat ik zei dat Max alleen de vorige twee titels kon winnen door een dominante auto, dat was totaal geen aanval op zijn kwaliteiten. Maar die auto was wel heel goed. Als je Max er dan in zet, is hij helemaal onverslaanbaar. Dat wordt dan misschien geïnterpreteerd alsof ik bedoel dat hij alleen maar won door die auto, maar dat is niet zo. Kijk alleen al hoe een goede rijder als Sergio Perez nu presteert. Max is één van de beste coureurs ooit, dat wil ik bij deze graag rechtzetten."