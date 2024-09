Dag 2 in Italië: Alarmfase 1?

Gisteren werden de derde vrije training en de kwalificatie verreden op het circuit van Monza. Er gebeurde zeer veel en na afloop ging het vooral over de problemen bij Red Bull. In Monza werd echter duidelijk dat er een ander team is waar de problemen al veel langer enorm groot zijn.

Max Verstappen reed in de kwalificatie slechts de zevende tijd. De Nederlandse regerend wereldkampioen was enorm teleurgesteld en hij gaf toe dat 'alarmfase 1' is uitgebroken bij Red Bull. De regerend constructeurskampioen loopt al weken achter de feiten aan, en dat zorgt voor veel headlines en verhalen. In de schaduw van Red Bull zijn de problemen bij een ander team nog veel groter.

Puntloos

Op de huidige grid is er namelijk één team dat nog steeds puntloos is. Het gaat om het team van Sauber, de renstal wordt over anderhalf jaar het fabrieksteam van Audi. De eerste Audi-details zijn al te zien, maar Sauber rijdt nog steeds in de achterhoede rond. Ook in de kwalificatie in Monza waren Valtteri Bottas en Guanyu Zhou weer met afstand de langzaamste coureurs van het veld. Ze noteerden de negentiende en de twintigste tijd, en het was niet voor het eerst dit jaar dat ze zo matig presteerden.

Sterren

Bottas en Zhou reden hun rondjes onder toeziend oog van Mattia Binotto. De voormalig teambaas van Ferrari is door Audi aangesteld als de man die het Formule 1-project moet leiden. In Monza is hij voor het eerst aanwezig in deze rol, maar toen de camera voor het eerst op hem werd gericht liep hij weg. Een dag later bleef hij wel staan, en had hij een soort sterrenkast om zich heen verzameld. Hij stond gezellig te praten met Sauber-oprichter Peter Sauber, Kimi Räikkönen en Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

Alarmfase 1

Binotto is voor de komende jaren nog meer sterren om zich heen aan het verzamelen. Jonathan Wheatley komt over van Red Bull, Nico Hülkenberg wordt de nieuwe stercoureur en ze willen graag nog meer grote namen aantrekken. Een tweede coureur staat bovenaan het lijstje, maar vooralsnog komen daar geen supersterren voor in aanmerking. Valtteri Bottas kan een nieuw contract tekenen, maar Binotto lijkt ook te denken aan de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto. Er is werk aan de winkel, en voordat Audi binnenstapt, moet Sauber de weg omhoog inzetten. Men oogt heel kalm, maar misschien is het wel alarmfase 1 bij Sauber. Het team moet punten gaan scoren.