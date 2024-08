Veelbesproken Antonelli crasht bij trainingsdebuut

Alle ogen bij de start van de vrije training waren zojuist gericht op Andrea Kimi Antonelli. Het Italiaanse toptalent mocht plaatsnemen in de Mercedes van George Russell. Het ging echter al na tien minuten helemaal mis, want Antonelli crashte zeer hard.

Antonelli begon de sessie met de snelste tijd, maar in zijn tweede softrun ging het mis. De jonge Italiaan ging de fout in in de bekende Parabolica. Hij schoof de grindbak in en raakte de muur op volle snelheid. Hij was in orde, maar het is vast een flinke klap voor zijn ego. Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak hem direct toe over de boordradio en hij probeerde hem gerust te stellen. Voor Antonelli, Wolff en Mercedes was het in ieder geval een zeer harde dreun. Antonelli stond op de vierde plaats in de tijdenlijst ten tijde van zijn crash.