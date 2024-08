Perez voorspelt moeilijk weekend: "McLaren de benchmark"

Het team van Red Bull Racing aast dit weekend in Monza op sportieve revanche. Na een tegenvallende race in Zandvoort willen ze nu de jacht gaan openen op McLaren. Sergio Perez stelt echter dat de Britse renstal momenteel de benchmark is in de Formule 1.

Red Bull zag in de eerste helft van het seizoen de concurrentie al dichterbij komen. In de laatste races voor de zomerstop werden ze verslagen, maar ze reisden wel met een goed gevoel af naar Zandvoort. Daar werden ze afgelopen weekend echter op achterstand gezet door McLaren. Het was een flinke tik, maar ze willen de rug rechten.

Red Bull-coureur Sergio Perez blijft echter wel realistisch. De Mexicaan realiseert zich dat zijn team niet langer de topfavoriet is. In Monza was hij er tijdens de persconferentie op donderdag zeer duidelijk over: "McLaren zette een zeer sterke prestatie neer in Zandvoort. Het was op een bepaalde manier de sterkste prestatie die we van hen hebben gezien. Maar daarnaast hebben wij alle reden om te geloven dat Zandvoort een slecht weekend voor ons was vanwege de sterke wind. We hadden er meer last van dan andere teams, en we zijn nu op een compleet ander circuit. Toch verwachten we gewoon dat McLaren weer de benchmark gaat zijn dit weekend."