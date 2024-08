Woedend Alpine-personeel kondigt staking en protest aan

Het is nog altijd onrustig rondom het besluit van Renault om te stoppen met het motorproject. Het personeel op de motorfabriek in Viry is woest en ze hebben een staking aangekondigd voor het weekend van de Italiaanse Grand Prix.

Alpine heeft het nog niet officieel bevestigd, maar alles wijst erop dat ze gaan stoppen met hun eigen motorproject. Onder meer speciaal adviseur Flavio Briatore heeft dit in de media toegegeven. De kans is groot dat Alpine een klantenteam gaat worden van Mercedes, en daar zijn ze op de fabriek in Frankrijk niet blij mee. Het personeel van de motorfabriek in Viry is woest en ze willen actie ondernemen.

Het personeel schreef eerder al een brandbrief, maar voor het weekend in Monza willen ze een stapje verder gaan. De Franse krant L'Equipe meldt dat het personeel dit weekend gaat demonstreren en dat er een staking gaat plaatsvinden op de fabriek. Ook op Monza zal er worden gedemonstreerd. Twee groepen van in totaal honderd mensen zullen met spandoeken op pad gaan. Op de spandoeken zullen 'vriendelijke' teksten staan die pleiten voor het behouden van het motorproject van Renault. Volgens de verklaring is het niet de bedoeling dat de protesten de actie op de baan in de weg zullen staan. Het personeel wil hiermee laten weten dat ze niet blij zijn met de gang van zaken.