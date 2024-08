Opmerkelijk: Safety Car crasht tijdens voorbereidingen op Monza

Vandaag is het Italiaanse Grand Prix-weekend van start gegaan met de gebruikelijke mediadag. Tijdens deze dag voeren de Medical Car en de Safety Car ook een test uit op het circuit. Normaal gesproken verloopt deze test zonder problemen, maar nu is het mis gegaan.

Tijdens de test gebeurde er zojuist iets opmerkelijks met de Safety Car. In de beroemde Parabolica verloor Safety Car-bestuurder Bernd Mayländer de macht over het stuur. Hij vloog vol de muur in nadat hij op hoge snelheid de grindbak invloog. Op de foto's is te zien dat de Aston Martin met de linker voorkant de muur heeft geraakt en dat Mayländer en zijn bijrijder ongedeerd konden uitstappen. Het is niet de verwachting dat dit problemen gaat opleveren voor de rest van het weekend, want meestal zijn er meerdere Safety Cars aanwezig op de baan.