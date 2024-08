Norris vertrouwt op goed resultaat in Monza

Na een succesvol raceweekend in Zandvoort gaat Lando Norris op jacht naar zijn volgende succes. Dit weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Norris heeft veel vertrouwen in een goede score op het iconische circuit.

Het team van McLaren is ijzersterk aan de tweede seizoenshelft begonnen. Op Zandvoort was Norris een klasse apart en wisten zijn concurrenten niet bij hem in de buurt te komen. De Brit won de race met een voorsprong van bijna 23 seconden op regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander voert nog steeds het wereldkampioenschap aan, maar Norris komt steeds dichterbij.

Verschillen kleiner maken

Norris heeft heel erg veel zin in de Italiaanse Grand Prix. Zijn gevoel is goed en hij spreekt zich zeer positief uit in de preview van McLaren: "Ik heb er zin in om naar Monza af te reizen als tweevoudig racewinnaar. Het was een geweldige manier om aan de tweede seizoenshelft te beginnen, en hopelijk kunnen we het momentum dit weekend vast houden terwijl we proberen de verschillen in het kampioenschap kleiner te maken."

Punten

Norris denkt dat er veel mogelijk is in Monza. De Britse coureur wijst naar het vertrouwen en hij stelt ook dat McLaren zich heel goed heeft voorbereid: "Dit is een circuit waar ik het in het verleden heel erg goed heb gedaan. Het is daarnaast ook het snelste circuit van de kalender, en dat maakt het nog leuker. We hebben ons voorbereid en we hebben gekeken naar wat we moeten doen om meer zeges te pakken in de toekomst. Nu moeten we aan de bak gaan en we zijn er klaar voor om een aantal goede punten te scoren voor het team."