Horner klaar met Wolff: "Auto's van Toto deden het ook niet goed"

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Zandvoort de jacht op Max Verstappen definitief op. Hij ziet geen kans meer om Verstappen aan te trekken voor 2025. In de jaren daarna kan er weer van alles gebeuren, maar Christian Horner heeft geen zin om daar aan te denken.

Aangezien Lewis Hamilton na dit jaar vertrekt bij Mercedes, moet het team op zoek gaan naar een nieuwe superster. Teambaas Toto Wolff probeerde te profiteren van de interne onrust bij Red Bull. Hij flirtte openlijk met Max Verstappen, maar de regerend wereldkampioen blijft Red Bull trouw. In 2025 rijdt hij nog gewoon voor Red Bull en zijn contract loopt tot en met 2028. Toch is het niet uitgesloten dat Mercedes volgend jaar weer aanklopt.

2028

Red Bull-teambaas Christian Horner ergerde zich dood aan het geflirt van Wolff. Hij heeft ook geen zin om aan de toekomst te denken. Als Horner door Motorsport.com wordt gevraagd of er richting 2026 nog steeds een risico bestaat dat Verstappen vertrekt, reageert hij fel: "Het is aan ons om te leveren. We hebben een contract met Max tot en met 2028, dus het is echt aan ons om te leveren. Maar ik heb de auto's van Toto het zondag ook niet zo goed zien doen."

Prestatieclausules

Horner lijkt te suggereren dat het voor Red Bull zeer belangrijk is om Verstappen een snelle auto te geven. Het is geen geheim dat Verstappen speciale prestatieclausules in zijn contract heeft staan, maar Horner wil daar niet over praten: "2028 is nog ver weg. Het is aan ons om hem een auto te bieden die races kan winnen. Ieder contract bevat prestatieclausules, al gaan we niet praten over wat die elementen precies inhouden. Zolang we hebben kunnen voorzien van een competitieve auto, weten we wat de situatie is."