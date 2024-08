Verstappen prijst rivaal Norris: "Hij is heel, heel erg snel"

Lando Norris lijkt de grootste titelrivaal van Max Verstappen te zijn. De Brit was oppermachtig in Zandvoort en hij verkleinde zijn achterstand op Verstappen in het wereldkampioenschap. De twee coureurs zijn naast titelrivalen ook goede vrienden, en Verstappen heeft veel mooie woorden over voor Norris.

Verstappen heeft nog altijd een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap. De Nederlandse regerend wereldkampioen zag dat meerdere van zijn rivalen races wonnen in de eerste seizoenshelft. Bij Red Bull houden ze echter vooral rekening met Norris. De Brit presteert zeer constant en in Zandvoort won hij zijn tweede race van het seizoen. Hij was oppermachtig en hij profiteert van het feit dat McLaren een pijlsnelle auto heeft gemaakt.

Op de baan vechten Verstappen en Norris met elkaar, maar naast het circuit zijn ze goede vrienden van elkaar. In gesprek met de internationale media looft Verstappen zijn Britse vriend: "Lando is echt heel, heel erg snel. Ik denk dat dit ook is wat je nodig hebt om wereldkampioen te worden. Dat is ook de reden dat hij in de Formule 1 te vinden is en nu op dit niveau weet te presteren. Dat wordt met ervaring alleen maar beter. Ik vecht natuurlijk al langer mee om de titels, dus ik heb daar gewoon meer ervaring mee. Maar aan het einde van de dag, als je team zo fantastisch presteert, de auto het goed doet en je de sterren van de hemel rijdt, valt alles vanzelf jou kant op. Daar twijfel ik niet aan."