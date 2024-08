Wolff lacht om Antonelli-verspreking

De kans is zeer groot dat Andrea Kimi Antonelli vanaf volgend jaar voor het team van Mercedes rijdt. Mercedes-teambaas Toto Wolff leek eerder dit weekend zijn mond voorbij te praten. Wolff kan daar wel om lachen, en hij stelt Mercedes volgende week met nieuws komt.

Het is de verwachting dat Antonelli aankomend raceweekend in Monza zijn trainingsdebuut zal gaan maken. Mercedes zal voor of na die training waarschijnlijk met een aankondiging komen. De piepjonge Italiaan wordt de opvolger van Lewis Hamilton, al is dat nu nog niet officieel bevestigd. Toto Wolff leek eerder dit weekend zijn mond voorbij te praten, want hoe noemde Antonelli's naam toen hij over de line-up voor 2025 sprak.

Wolff kan wel lachen om zijn verspreking. De Oostenrijker lijkt er niet langer een geheim van te maken dat Antonelli een contract heeft getekend. Hij moet lachen als Viaplay hem vraagt naar zijn uitspraak: "Het is allemaal een strategie! Ik ga nog even een goede reden verzinnen voor de dingen die ik heb gezegd. Ik heb iets gezegd wat misschien verkeerd is. Volgende week komen we pas met een aankondiging, dus misschien volgt er een verrassing! Of Italië ideaal is voor een aankondiging? Het is een mooie plek, heel erg mooi zelfs. Ik houd van de mensen daar en volgende week zullen we zien of we van het moment gaan genieten."