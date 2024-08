Wolff teleurgesteld: "Daardoor ging het hele rondje naar de klote"

Het team van Mercedes begon gisteren met een goed gevoel aan de kwalificatie in Zandvoort. Ze hadden een goede vrijdag achter de rug, en ze waren hoopvol. In de kwalificatie ging het echter helemaal mis, en dat zorgde voor frustratie bij teambaas Toto Wolff.

Mercedes kon in de kwalificatie in Zandvoort niet in de buurt komen van de tijden van de McLarens en Max Verstappen. George Russell wist nog de vierde tijd te noteren, maar hij was niet helemaal tevreden. Lewis Hamilton viel al af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kende een rampzalige dag, want hij kreeg ook nog eens een gridstraf van drie plaatsen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde als een stekker na afloop van de kwalificatie. Hij stelde dat hij er eigenlijk best wel een goed gevoel over had, maar al snel veranderde hij van mening. Aan de Duitse tak van Sky Sports legt Wolff uit wat het probleem was: "Op het moment dat je een beetje oververhitting veroorzaakt door een beetje te veel wheelspin of iets dergelijks, gaat meteen je hele rondje naar de klote. En het ging eigenlijk best wel goed tot en met de twaalfde bocht. Daarna komen er nog twee snelle bochten en dan is het voor ons ook meteen voorbij."