Domenicali ziet meerdere opties voor toekomst Dutch GP

Dit weekend wordt in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix verreden. De race is ontzettend populair, maar de toekomst is zeer onzeker. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is echter positief en hij stelt dat er verschillende opties op tafel liggen voor de organisatie in Zandvoort.

De Nederlandse Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De comeback op Zandvoort kan niet los worden gezien van de successen van Max Verstappen, en de tribunes zitten dan ook vrijwel elke sessie vol. De organisatie ontving in de afgelopen jaren veel complimenten, maar toch is er onzekerheid. Het contract loopt tot en met 2025, maar wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk.

Opties

Het lijkt erop dat het vooral een geldkwestie is, maar de FOM wil ook nieuwe locaties op de kalender zetten. Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt zich in een interview met De Telegraaf uit over de toekomst van Zandvoort: "Het zal geen geheim zijn dat we naar verschillende opties kijken wat betreft de toekomst. Het kan zijn dat deze race jaarlijks blijft bestaan, afhankelijk van hoe de lokale organisatie dat inschat. Of denken ze hier misschien dat het interessanter is om te rouleren met een ander circuit? Daar kijken we ook naar. Het doel is om voor het einde van het jaar een akkoord te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze plaats en toekomst heeft. Dat verdienen ze hier."

Internationaler

Domenicali weet zeker dat Zandvoort toekomst heeft. Hij ziet twee opties, en hij stelt dat de bal meer bij Zandvoort ligt dan bij de FOM. Hij heeft wel een bepaalde eis: "Ik zeg dit met alle respect voor de mensen hier, maar ik denk dat er een mogelijkheid bestaat om het evenement internationaler te maken. Dit is in 2021 begonnen als een heel lokaal, vrijwel puur Nederlands ding. Dat moet ook, als je kijkt naar hoe uniek Zandvoort en de Hollandse spirit zijn. Het kan wel iets breder worden getrokken. Om zo meer mensen uit het buitenland te trekken. We zitten vlakbij Amsterdam. Er is potentie om er een internationaler evenement van te maken."