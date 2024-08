Verstappen kraakt FIA: "Zend dat dan niet uit!"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde tijdens de zomerstop voor de nodige verbazing. Op Instagram maakte hij bekend dat de FIA strenger gaat optreden tegen coureurs en personeel die officials bekritiseren. Max Verstappen is op zijn beurt kritisch op Ben Sulayem.

De FIA probeert al maanden de strijd aan te gaan met de haat op sociale media. Volgens Ben Sulayem zorgen kritische uitspraken van coureurs en teambazen ervoor dat de officials van de FIA meer haat ontvangen op de sociale media. De FIA-president vindt het daarom logisch om deze kritiek aan te pakken, maar veel mensen denken daar heel erg anders over. Het zorgt voor een flinke discussie.

Boordradio's

Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen snapt niets van de redenatie van Ben Sulayem. In Zandvoort is Verstappen duidelijk in gesprek met De Telegraaf: "Maar ik zou dan eerst zeggen: zend die boordradio's niet uit. Dan heb je al een groot deel van het probleem opgelost. Dan kunnen mensen het niet horen en weten ze simpelweg niet wat daar gezegd wordt. Ik elke sport zal er wel iets slechts worden gezegd bij een bepaalde beslissing, alleen daar hebben ze geen microfoon onder hun neus. Nu horen mensen alles en kunnen ze daar weer over gaan praten op sociale media. Daar begint het mee."

Coureurs

Verstappen ontving vorige maand veel kritiek op zijn eigen gedrag op de boordradio. In Hongarije schold hij zijn team uit. Hij vindt het dan ook niet eerlijk dat Ben Sulayem alleen naar de officials wijst: "Daarom. Dit gaat toch niet alleen over officials, maar het is toch iets algemeens wat in de sport speelt? Daarom vind ik dat het ook niet alleen over de stewards en de FIA moet gaan. Als ik zoiets lees denk ik: prima, ik snap het, maar het is wel een probleem waar nog veel meer mensen mee om moeten gaan."