Piastri ziet ondanks successen nog veel verbeterpunten

Veel kenners zullen in de tweede seizoenshelft extra gaan letten op de prestaties van Oscar Piastri. De Australiër maakt dit jaar een goede indruk, maar hij wil zelf graag gaan doorgroeien. Hij stelt dat hij zelfs na zijn eerste zege niet helemaal tevreden was met zichzelf.

Piastri is nog maar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. De McLaren-coureur rijdt echter rond alsof hij al jaren meedraait op het hoogste niveau. Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris rijden dit seizoen veel sterke races, en ze profiteren van het feit dat hun werkgever McLaren nu weer een echt topteam is. Piastri eindigde meerdere keren op het podium en in Hongarije wist hij zijn eerste race te winnen.

Piastri hoopt in de tweede helft van het seizoen nog meer successen te boeken. De talentvolle Australiër doet daar ook niet geheimzinnig over. In een interview met GQ Magazine stelt hij dat zijn mindset door de huidige successen niet echt anders is: "Het helpt zeker als je succes hebt. Het is moeilijk om daar gedemotiveerd door te raken, maar ik probeer altijd verder dan het succes te kijken. Toen ik die race won, was ik heel erg blij dat ik had gewonnen, maar het was geen perfecte race en ik denk dat er nog steeds dingen zijn die ik kan verbeteren."