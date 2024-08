Kansspelautoriteit waarschuwt Sauber voor illegale gokpromotie

De Nederlandse Grand Prix staat aankomend weekend in het middelpunt van de aandacht. Heel het land kijkt naar de race in Zandvoort, en dat zorgt voor extra aandacht voor de Formule 1. De kansspelautoriteit deelt dan ook een strenge waarschuwing uit aan het team van Sauber.

De Zwitserse renstal rijdt dit jaar rond met titelsponsoring van gokplatform Stake. Het team staat officieel dan ook ingeschreven als 'Stake F1 Team', maar vrijwel iedereen noemt ze nog gewoon Sauber. Stake is een platform wat in de afgelopen jaren de nodige kritiek heeft ontvangen, en ze zijn in een aantal landen verboden. Ook in Nederland is dat het geval, en Sauber mag hier dus geen logo's van laten zien in Zandvoort.

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft het team en de Dutch Grand Prix nu een waarschuwing gegeven. In een statement op hun website stelt de Ksa dat ze Sauber en de Dutch GP hebben gesommeerd om geen reclame te maken voor het illegale Stake. Het bedrijf heeft geen vergunning in Nederland, en ze mogen dus geen reclame maken. Als dat wel gebeurt, is dat in strijd met de kansspelwetgeving. De Ksa vindt het dan ook onwenselijk dat op een evenement als de Formule 1 mogelijk reclame wordt gemaakt voor zo'n bedrijf. Ze hebben aan Sauber gevraagd deze reclame-uitingen niet te gebruiken op Zandvoort. Meestal kiest Sauber er dan voor om de Stake-logo's te vervangen door logo's van Kick.