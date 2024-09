Jos Verstappen geniet van rally's: "Heb ook lol als ik vooraan rijd"

Jos Verstappen is vandaag de dag actief in de rallyracerij. De voormalig Formule 1-coureur geniet van zijn avonturen in de rallysport, en hij is ook steeds vaker succesvol. Verstappen senior doet het vooral voor de lol, maar hij haalt ook plezier uit winnen.

Terwijl Max Verstappen schittert in de Formule 1, is zijn vader te vinden op gladde weggetjes in België. Samen met zijn copiloot Renaud Jamoul neemt Verstappen senior deel aan het Belgian Rally Championship. In hun blauwe Skoda Fabia RS Rally2 weten ze best goed te presteren, en daarmee is de naam Verstappen ook in deze tak van sport bovenaan de tijdenlijsten te vinden.

Jos Verstappen stelde eerder dat hij het rallyrijden vooral voor de lol doet. Hij geniet er enorm van, maar het feit dat hij vecht om de zeges maakt het alleen maar leuker. Hij reageert lachend als Verstappen.com hem vraagt of de resultaten van belang zijn: "Plezier heb ik ook als ik vooraan rijd. Plezier en resultaten zijn gewoon allebei even belangrijk voor mij. Als je er voor je eigen gevoel alles aan hebt gedaan en je bent dan net niet snel genoeg, dan zij dat zo. Het leven hangt er niet vanaf, laat ik het op die manier zeggen."