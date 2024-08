Frisse Perez wil maximaal presteren in tweede seizoenshelft

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder in Zandvoort. Na een rampzalige eerste seizoenshelft, gaat Sergio Perez hier beginnen met zijn jacht op eerherstel. Hij voelt zich goed en hij gaat er alles aan doen om het maximale eruit te halen.

Perez stelde zwaar teleur in de eerste helft van het seizoen. De Mexicaan bleef ver achter op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, en zijn zitje leek zelfs in gevaar te komen. Perez zette zijn handtekening onder een nieuw contract, maar alsnog zorgden zijn prestaties ervoor dat er hardop werd gesproken over een mogelijke vervanger. Red Bull besloot hem niet weg te sturen, maar dat betekent wel dat Perez nu echt moet gaan scoren.

Na een aantal vrij weken is Perez er nu weer helemaal klaar voor. De Mexicaanse Red Bull-coureur is optimistisch in zijn preview voor de Nederlandse Grand Prix: "Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen. De zomerstop was erg belangrijk voor iedereen in het team en voor de hele sport. Nu er zoveel races zijn, heeft iedereen meer dan ooit de behoefte aan rust en ontspanning. Ik was in Mexico met familie en ik voel me fris en klaar voor de tweede seizoenshelft. Ik weet dat mijn team er net zo overdenkt, ik ben deze week bij ze in Milton Keynes geweest. Ik weet wat we de komende weken uit de auto kunnen halen en we zullen ons best gaan doen om het maximale uit de tweede helft van het seizoen te halen."