Jos Verstappen heeft geen zin in Le Mans-comeback

Het is geen geheim dat Max Verstappen in de toekomst graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij droomt ervan om dat samen te doen met zijn vader Jos Verstappen. Verstappen senior lijkt daar echter iets minder zin in te hebben, en hij focust zich vooral op rally's.

Max Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat hij ook in andere klassen dan alleen de Formule 1 wil rijden. Hij is dol op langeafstandsraces, en de 24 uur van Le Mans staat dan ook hoog op zijn lijstje. In het verleden liet hij al meerdere keren weten dat hij dit graag samen zou doen met zijn vader Jos. Verstappen senior kende in het verleden successen in de iconische race op Le Mans.

Verstappen senior rijdt tegenwoordig rally's. Hij vermaakt zich daar opperbest, en in een interview met Verstappen.com laat hij weten dat hij de strijd op de baan niet mist: "De strijd op de baan vond ik altijd heel mooi. Maar in het rallyrijden is de stage zelf de uitdaging. Bij het rijden op het circuit blijft de baan eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is bij rallyrijden niet zo. Als je dan de tweede keer op dezelfde stage rijdt, kan alles vol liggen met zand en echt anders zijn." Een Le Mans-comeback zit er dan ook niet in: "Nee, ik vind rallyrijden leuk. Laat de jongemannen maar Le Mans rijden, ik vind rally veel leuker."