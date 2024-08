Foutje verpest succesvolle Rally de la Famenne voor Jos Verstappen

Jos Verstappen kwam afgelopen weekend weer in actie tijdens een rally. De voormalig Formule 1-coureur kende een succesvolle rally, maar hij wist niet te winnen. Een eerdere schuiver gooide namelijk roet in het eten voor Verstappen en zijn copiloot Renaud Jamoul.

Sinds een aantal jaren neemt Verstappen senior deel aan rally's. Ook afgelopen weekend was hij in zijn Skoda Fabia RS Rally2 weer te vinden op de glibberige rallypaden. Hij verscheen aan de start van de Rally de la Famenne, en hij wist in totaal zes proeven op zijn naam te schrijven. Ondanks dit enorme succes, wisten Verstappen en Jamoul de rally niet op hun naam te schrijven.

Eerder in de rally hadden ze namelijk een foutje gemaakt. Een schuiver zorgde ervoor dat ze niet konden deelnemen aan drie stages van de Rally de la Famenne. Verstappen wist in zijn Skoda de eerste twee proeven te winnen, waarna het misging in de proef op Lamsoul. Hierdoor moesten ze de vijfde, zesde en zevende stage overslaan. In de achtste proef wisten ze daarna 'gewoon' weer te winnen. Ook in de laatste proeven van de rally waren ze weer zeer succesvol. De eindoverwinning ging uiteindelijk naar Kris Princen en zijn navigator Peter Kaspers.