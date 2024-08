Leclerc prijst Vasseur: "Nieuwe benadering"

Bij het team van Ferrari is er in het afgelopen jaar veel veranderd. De Italiaanse renstal heeft onder leiding van Frédéric Vasseur een cultuurverandering ondergaan. Bij Ferrari zijn ze blij met Vasseur, en ook Charles Leclerc doet daar totaal niet geheimzinnig over.

Vasseur is sinds begin 2023 de teambaas van Ferrari. Hij doet er alles aan om Ferrari weer aan de top te krijgen, en om dat doet te bereiken heeft hij de cultuur binnen het team veranderd. Het is de bedoeling dat men eerder toegeeft dat ze een foutje hebben gemaakt, zodat dit sneller kan worden opgelost. Vasseurs aanpak lijkt te werken, want Ferrari heeft dit seizoen al twee Grands Prix gewonnen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc is blij met de aanwezigheid van Vasseur. Hij stelt dat de dynamiek is veranderd, en dat de foutjes eerder worden aangegeven. Bij Motorsport.com legt Leclerc het uit: "Ik denk dat mensen nu meer verantwoordelijkheden hebben, dat ze op een betere plek staan om op honderd procent te kunnen functioneren. Ze krijgen echt het vertrouwen van Fred, en dat is een goede zaak. Fred is er altijd goed in geweest om mensen op hun sterkste positie neer te zetten, zodat ze zo goed mogelijk kunnen presteren. Dat is echt anders, het is een nieuwe benadering."