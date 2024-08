Brown voorspelt 'episch' 2025: "Moeten niet naïef zijn"

Het team van McLaren heeft definitief de stap gezet naar de top van het Formule 1-veld. De Britse renstal strijdt nu mee om de zeges, en ze azen zelfs op de wereldtitels. Zak Brown verwacht volgend jaar soortgelijke situaties, maar hij sluit niet uit dat er nog meer teams gaan meevechten om de zeges.

Volgend jaar staat het laatste seizoen met de huidige reglementen op het programma. Dat betekent dus dat de teams al snel hun focus zullen verleggen op 2026. De geschiedenis leert dat dit soort seizoenen vaak zeer spannend zijn. Dit seizoen is ook de overmacht van Red Bull verdwenen. Ze vechten nu samen met de teams van McLaren, Ferrari en Mercedes om de overwinningen.

Naïef

McLaren-CEO Zak Brown denkt dat het volgend jaar nog spannender kan worden in de Formule 1. De Amerikaan houdt zijn ogen open, zo stelt hij bij de internationale media: "Volgend jaar kan een episch seizoen worden. Het wordt dan gewoon een evolutie van de vier teams die strijden om het kampioenschap, maar ik denk dat het naïef zou zijn om een team uit te sluiten dat nu niet in de top tien staat. We zien namelijk hoe snel de dingen zijn veranderd. Aston Martin valt terug, maar ze kunnen het weer helemaal omdraaien."

Budget

Brown wijst ook naar de sterke opmars van zijn eigen team. Volgens de Amerikaan kan dit gaan gebeuren in 2025, maar dan met andere renstallen: "VCARB was aan het begin van het jaar heel erg snel, dus er is geen reden waarom andere teams niet kunnen doen wat wij hebben gedaan. Het is ons gelukt dankzij hard werken en geweldige mensen, maar iedereen heeft hetzelfde budget en beschikt over dezelfde technologie. Er is geen reden waarom anderen niet kunnen doen wat wij nu hebben gedaan."