Verstappen maakt indruk: "Hij scoort alsnog de meeste punten"

Max Verstappen gaat de tweede seizoenshelft in als de leider in het wereldkampioenschap. Ondanks een mindere reeks heeft hij nog altijd een flinke voorsprong op de concurrentie. Karun Chandhok stelt dan ook dat Verstappen de beste coureur was in de eerste helft van het seizoen.

Verstappen liet ook dit jaar weer zien dat hij alleen maar wil winnen. Zijn team Red Bull was oppermachtig in de eerste races van het seizoen, maar daarna moest hij echt gaan vechten om de zeges. Hij deed dat dan ook, en dat leverde hem nog meer overwinningen op. In de laatste races voor de zomerstop kon hij echter niet meedoen in de strijd om de eerste plaats, maar wist hij wel zijn voorsprong in het kampioenschap uit te breiden.

Hij maakte dan ook een goede indruk in de eerste helft van het seizoen. Ook oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok deelt die mening. In de podcast 'The Fast and the Curious' legt Chandhok zijn heldere mening uit: "Als je aan mij vraagt wie de beste coureur was in de eerste veertien races van dit jaar, dan moet ik wel Verstappen zeggen. Er zijn zoveel weekenden geweest waarin Red Bull niet de snelste auto had. Dat gevoel had ik in de laatste acht races, maar dan scoort Max alsnog de meeste punten van iedereen."