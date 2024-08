Verstappen blijft dominant: meeste rondjes aan de leiding in 2024

De eerste seizoenshelft verliep spannender dan verwacht. Zeven verschillende coureurs wisten een Grand Prix te winnen, en vier teams strijden momenteel om de topposities. Wie een blik op de cijfers werpt, ziet dat Max Verstappen nog steeds de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden.

Verstappen was begin dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse regerend wereldkampioen won race na race, maar al snel kwamen de andere teams dichterbij. Verstappen moest het duel aangaan met de coureurs van Mercedes, McLaren en Ferrari. In de laatste races voor de zomerstop had Red Bull het zeer zwaar en werd Verstappen in Silverstone, Hongarije en Spa verslagen door Mercedes en McLaren.

Verstappens cijfers laten echter zien dat hij met afstand de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden. In de eerste seizoenshelft heeft Verstappen in totaal 448 rondjes aan kop gereden, dat is 53 procent van alle verreden rondjes. Lando Norris staat op de tweede plaats in dit klassement met 95 rondjes aan de leiding. Charles Leclerc (88 rondjes), Carlos Sainz (68 rondjes), George Russell (61 rondjes), Oscar Piastri (55 rondjes) en Lewis Hamilton (30 rondjes) zijn de andere coureurs die dit jaar op kop hebben gereden. Opvallend genoeg zijn dat ook alle coureurs die dit jaar een race hebben gewonnen, Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez heeft nog geen rondje aan kop gereden dit seizoen.