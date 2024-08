Brown schept op: "Wij hebben twee nummer 1-coureurs"

Het team van McLaren heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Britse renstal wist twee races te winnen, en coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn ongeveer even snel. Zak Brown stelt dat hij geen kopman gaat uitkiezen, omdat McLaren twee nummer 1-coureurs heeft.

McLaren kon in de eerste seizoenshelft het gevecht aan gaan met Red Bull, Mercedes en Ferrari. De Britse renstal wist met Lando Norris te winnen in Miami en Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep in Hongarije. Op de Hungaroring scoorde McLaren een 1-2tje, maar ze moesten wel gebruik maken van teamorders. Norris reed aan de leiding, en hij moest Piastri erlangs laten. Dit deed hij echter pas op het laatste moment.

Het zorgde ervoor dat er discussies ontstonden over de onderlinge verhoudingen bij McLaren. Men vroeg zich af of het team geen nummer 1-coureur moest aanwijzen. McLaren CEO Zak Brown stelt in de podcast van Sky Sports F1 dat dit niet nodig is: "Wij hebben twee nummer 1-coureurs. Zo heeft McLaren altijd in elkaar gezeten en dat is ook nu nog het geval. Dat was ook zo in de periodes van Lauda en Prost, en later bij Senna en Prost. Natuurlijk moeten we dat goed managen, want als je twee nummer 1-coureurs hebt, willen ze ook allebei worden behandeld als een nummer 1. Dat doen we ook, maar ze moeten wel begrijpen dat je soms een offer moet maken voor je team of je teamgenoot."