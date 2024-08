Domenicali verwacht gigantische impact van F1-film

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De hoge heren van de sport doen er alles aan om die populariteit te laten groeien. Er wordt nu zelfs een film opgenomen tijdens de raceweekenden, en Stefano Domenicali denkt dat de impact hiervan gigantisch zal zijn.

De opnames van de film met Brad Pitt in de hoofdrol zijn in volle gang. Vorig jaar ging het project van start, maar na stakingen in Hollywood lagen de opnames geruime tijd stil. Nu draait alles weer op volle toeren en zijn Pitt en zijn collega's weer aanwezig. Ze trekken alles uit de kast met een eigen motorhome, pitbox, pitmuur en zelfs een aantal omgebouwde Formule 2-wagens. Ook in Zandvoort zullen ze waarschijnlijk weer opnames gaan maken.

De eerste trailer werd vorige maand in Silverstone gelanceerd, en de reacties waren gematigd positief. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval enorm enthousiast. De Italiaan wordt door Motorsport.com gevraagd naar de impact die de film zal hebben op de sport: "Die wordt gigantisch! Ik denk dat als Netflix al groot was, dat deze film gigantisch zal zijn. We hebben in Hongarije het plan voor de commercialisering en promotie besproken. We gaan een doel raken dat nu nog niet aanwezig is."