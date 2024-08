Marko sluit promotie Ricciardo uit: "Voldoet niet aan de criteria"

Dit jaar ging het veelvuldig over het tweede zitje bij Red Bull Racing. Sergio Perez verlengde zijn contract, kende een aantal tegenvallende races, maar hij mag het seizoen wel afmaken. Helmut Marko stelt dat Daniel Ricciardo het stoeltje niet kreeg omdat hij tot nu toe niet aan de criteria voldeed.

Ricciardo keerde vorig jaar terug bij de Red Bull-familie. De Australiër begon als derde coureur bij Red Bull, mocht halverwege het seizoen invallen bij het toenmalige AlphaTauri en hij kreeg ook voor dit jaar een contract. Bij Red Bull maakte men er nooit een geheim van dat hij bij goede resultaten in aanmerking kon komen voor het zitje van Perez. Vooralsnog blijven die goede resultaten achterwege.

Criteria

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook niet helemaal tevreden met Ricciardo. De Oostenrijker is kritisch en in gesprek met ESPN legt hij de situatie uit: "Daniel werd in de auto gezet en als hij aanzienlijk sneller zou zijn geweest dan Yuki, dan was er een idee om hem terug te laten keren bij Red Bull Racing. Hij kende echter wel zijn ups en downs. Dus tot nu toe voldeed hij niet aan de criteria om een Red Bull-coureur te zijn."

Lawson

Ricciardo is zelfs niet zeker van zijn toekomst in de Formule 1. Bij beschikt over een aflopend contract bij VCARB en Red Bull heeft Liam Lawson nog achter de hand. Marko herhaalt nogmaals dat er snel een beslissing zal worden genomen: "Het is een moeilijke tijd voor iemand als Liam, vooral omdat hij onder zeer moeilijke omstandigheden in de auto sprong en dat toen heel erg goed deed. We schatten hem hoog in en hij krijgt zijn kans. Wacht maar af. In september krijg je het antwoord."