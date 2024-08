"Domenicali heeft geen probleem met groeiend aantal stratencircuits".

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren flink veranderd. Er zijn veel nieuwe races bijgekomen, waarvan veel op stratencircuits. Veel coureurs en fans zijn kritisch op deze verandering, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet helemaal geen probleem.

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe races bijgekomen. Veel van deze races worden verreden op stratencircuits. Zo wordt er in Miami, Saoedi-Arabië en Las Vegas gereden op een stratencircuit. In de toekomst zullen er meer nieuwe stratencircuits bijkomen. Het is al zeker dat er zal worden gereden in de straten van Madrid, terwijl er ook interesse is vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok en het Japanse Osaka.

Balans

Veel fans en coureurs zijn kritisch op het groeiende aantal stratencircuits op de Formule 1-kalender. Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat in een interview met Motorsport.com weten dat hij het anders ziet: "Ik zou zeggen dat we in balans willen zijn. We willen niet van de ene kant naar de andere kant van de balans gaan, maar voor ons is het cruciaal om goede races te rijden. Ik weet nog dat één van de grootste punten op Las Vegas was, dat we een race zouden krijgen zonder inhaalacties, drama, actie, enzovoort. Eigenlijk hebben we bewezen dat degenen die niet wachtten met zich uitspreken tot na het evenement, het mis hadden."

Historische circuits

Eén ander groot punt van kritiek is dat de stratencircuits ten koste gaan van historische circuits. Domenicali is ook kritisch op dit punt: "Het is zeker cruciaal om de historische locaties te respecteren. Maar historisch zijn is niet alles, want historisch is een goede basis om te investeren in de toekomst. We maken ons geen zorgen om het vinden van de juiste oplossing, om het juiste entertainment en de juiste fans. Iedereen kan een andere mening hebben. Er zijn coureurs die van permanente circuits houden, en anderen vinden het geweldig om in de steden te rijden."