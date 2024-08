Marko denkt dat Sainz speciale clausule heeft in Williams-contract

Vlak na de Belgische Grand Prix werd bekend dat Carlos Sainz een contract heeft getekend bij Williams. Volgens Helmut Marko is dit een logische keuze. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur vindt het een tragische keus, maar hij gaat er ook vanuit dat Sainz over een opvallende clausule beschikt.

Sainz gaat vanaf volgend jaar rijden voor het team van Williams. De Spanjaard maakt dit seizoen nog gewoon af bij Ferrari, en daarna zal hij zich voor het eerst melden in Grove. Sainz wordt volgend jaar bij Ferrari opgevolgd door Lewis Hamilton, en er leek geen plekje bij een topteam voor hem te zijn. Hij moest kiezen tussen een stoeltje bij Williams, Audi en Alpine. Zijn keuze viel dus ook het iconische Williams.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kent Sainz goed, en hij bekeek de zaak van een afstandje. In zijn column voor Speedweek laat Marko zich uit over Sainz: "Het is begrijpelijk dat Carlos heeft besloten naar Williams te gaan, want wat zijn de alternatieven? Audi zal er zeker niet een zijn als je naar de resultaten kijkt. En bij Alpine weet je niet of je volgend jaar al een Mercedes-motor zal krijgen of pas in 2026. Ik zou zeggen dat dit de beste oplossing was in zijn situatie. Het is natuurlijk tragisch dat hij zijn beste seizoen bij Ferrari beleeft en dat er geen zitje beschikbaar is bij een topteam. Maar er moet iets gebeuren bij Williams, en hij heeft daar ook een sterke motor. Naar verluidt heeft hij een clausule in zijn contract waardoor hij kan vertrekken als er een aanbieding komt van een veel beter team."