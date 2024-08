Villeneuve denkt dat Verstappen en Red Bull elkaar nodig hebben

Het team van Red Bull Racing sloot de eerste seizoenshelft op een redelijk tegenvallende manier af. Ze wisten niet te winnen, en dat zorgde voor frustratie bij Max Verstappen. Volgens Jacques Villeneuve hebben Verstappen en Red Bull elkaar echter wel nodig.

Verstappen begon het seizoen op een sterke wijze. Zijn Red Bull-bolide was oppermachtig, en Verstappen zelf wist ook te domineren. Red Bull werd echter bijgehaald door de concurrentie, en Verstappen baalde van het feit dat zijn team geen grote voorsprong meer had. Het zorgde voor de nodige frustratie, en dat in een seizoen waarin het achter de schermen al het hele jaar rommelt bij Red Bull.

Ook Jacques Villeneuve merkt op dat het onrustig is bij Red Bull. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen denkt dat iedereen elkaar nodig heeft, zo stelt hij in gesprek met Instant Casino: "De relatie tussen Jos Verstappen en teambaas Christian Horner is niet goed. Maar we weten ook hoe Max Verstappen denkt, hij wil een auto waarmee hij races kan winnen. Het lijkt erop dat hij klaar is met de verhalen van begin dit seizoen, en ik denk dat Max en Red Bull allebei weten dat ze elkaar nodig hebben om te slagen. Ze willen een punt zetten achter de recente problemen."