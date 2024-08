Verstappen begrijpt dat coureurs worstelen met zijn rijstijl

Max Verstappen laat ook dit seizoen weer duidelijk weten wat hij van zijn team Red Bull Racing verwacht. De Nederlandse regerend wereldkampioen weet precies wat hij wil, en daar doet hij niet geheimzinnig over. Verstappen legt dan ook uit dat zijn favoriete afstelling niet past bij andere coureurs.

Verstappen laat met enige regelmaat weten dat het beter moet bij Red Bull. Gedurende dit seizoen liet hij regelmatig over de boordradio weten dat het beter moet gaan bij Red Bull. Hij is heel duidelijk over zijn eisen, en hij wijst zijn team over de boordradio vaak op dingen die beter moeten. Hij wil dat alles klopt, en daar past ook zijn eigen favoriete afstelling bij. Ook daar maakt hij geen geheim van.

Verstappen heeft al vaker uitgelegd hoe hij zijn auto het liefst heeft. De Nederlander begrijpt echter ook wel dat dit niet werkt voor andere coureurs. In een interview met Formula.hu legt Verstappen dit uit: "Wat ik heel erg fijn vind, is een auto met een sterke voorkant. Een auto die zich snel en ook ferm laat insturen. Maar daar moet natuurlijk wel alles bij in balans zijn. Je kan niet alles inzetten op een responsieve voorkant en er dan maar gewoon van uitgaan dat de achterkant wel volgt. Je moet daar dus een middenweg in vinden. Mijn middenweg is misschien anders dan de middenweg van iemand anders. Iedereen heeft zijn eigen rijstijl, dus voor mij werkt, hoef niet voor iemand anders te werken."