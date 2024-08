Wie de F1-sterren van de toekomst volgt, herkent vast de oranje-zwarte bolides Van Amersfoort Racing in de Formule 2, Formule 3 en andere junior series. Grote namen als Max en Jos Verstappen en Charles Leclerc reden in het verleden voor deze Hollandse equipe. Het autosportimperium uit Zeewolde begon ooit bij één man: Frits van Amersfoort (69). GPToday.net sprak tijdens het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps met hem over zijn Van Amersfoort Racing. In deel 2 vertelt de geboren Larenaar over de samenwerking met Max Verstappen, de nieuwe werkplaats in Zeewolde en de toetreding tot de Formule 2 en Formule 3.

Talenten

Veel bekende namen reden in de oranje-zwarte bolides van Van Amersfoort Racing. Jos Verstappen, Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Oliver Bearman en nog velen meer. Snel onder de indruk is Frits niet van die jonge gassies en hanteert het we-zien-het-wel-principe. De Larenaar heeft geweldige coureurs aan het werk gezien die nooit in de koningsklasse zijn gekomen. Om daar te geraken is volgens de 69-jarige teamchef wel het volgende nodig: "Een goede zelfreflectie, een stukje nederigheid is essentieel binnen de opstapklasses. Excuses is een no-go, behalve bij pech. Autocoureurs zijn een product van jeugd en kartracen. Daar kan het altijd al fout gaan. Hoe de rijder gevormd wordt in karakter als mens en professional."

Max Verstappen

De zeer talentvolle Max Verstappen zocht een vast zitje in de autosport in 2014. Dankzij een oude kennis kwam de Nederlander in de bolide van Van Amersfoort Racing terecht. Frits blikte terug en vertelde over hoe die deal tot stand kwam, mede dankzij een oude bekende. "Jos wilde naar de Formule Renault, manager Huub Rottengather juiste de Formule 3 en hij kende Van Amersfoort Racing. De Formule Renault was een eenheidsklasse, waar je geen vrije hand hebt. We hadden motoren losgepeuterd bij Volkswagen. Huub heeft de financiële bijdrage geleverd voor Max."



Door Huub zijn overtuiging koos Verstappen junior om in de Duitse Formule 3 te racen en werd uiteindelijk derde in de rangeschikking, het beste resultaat voor Van Amersfoort Racing. Veel hoefde Frits de jonge Max niet bij te spijkeren door de ‘vooropleiding’ van vader Jos. Toch was er een wedstrijd buiten het seizoen om waar Van Amersfoort het verschil kon maken voor de 16-jarige Verstappen. Het meest aansprekende was in Macau 2014. "Wij hadden de ervaring daar en zijn management niet. Hij lag tweede en hij moest zo nodig winnen en hing hem in de muur. Zondag moest Max achteraan starten. Wij gaven hem een strategie en die heeft hij gevolgd."



Het vervolgverhaal van de jonge, talentvolle en zeer gewilde Max Verstappen is bij menigeen autosportfanaat bekend. Kort samengevat: de zoon van Jos Verstappen maakte faam in de Duitse Formule 3 door zijn uitmuntende optredens op Spa-Francorchamps en de Norisring. Hij overtuigde Dr. Helmut Marko voor een zitje in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull in 2015.

Vernieuwing

In 2016 verhuisde Van Amersfoort Racing naar de oude fabriek van Spyker in Zeewolde met zeer moderne faciliteiten. Het merk kreeg ook een metamorfose met drie belangrijke waardes: passie, toewijding en traditie. Op dat moment was de renstal actief in de Formule 4. Een stap naar de nieuwe Formule 3 en Formule 2, dat uitkwam in het voorportaal van de Formule 1, was nog een brug te ver. Maar het zou niet lang duren, mede dankzij een nieuwe investeerder. "De familie Villagomez had veel centjes en wilde met Rafael Villagomez naar de Formule 2 en Formule 3. Eerst lukte dat niet, maar we konden HWA Racelab overnemen en daarmee ook de inschrijving. De deal werd beklonken in 2020."

In 2022 was het grote debuut in de grootste opstapklasses van de wereld.



Zonder de financiële injectie van Villagomez was het nooit gelukt volgens Frits: "Autosport is onwijs duur. Je hebt rijke mensen nodig. Elk F2 of F3-team heeft dat." Van Amersfoort Racing is met deze deal in alle lagen van de autosport vertegenwoordigd, behalve in de Formule 1. Ambitie om daar te werken heeft Frits niet. "Nooit de behoefte gehad. Ik ben ook nooit gevraagd."

Pensioen



Op papier is Van Amersfoort niet meer de eigenaar van de renstal na de overname in 2021, maar de Nederlandse identiteit blijft gewaarborgd. Van Amersfoort loopt nog steeds – na vele decennia – nog vrolijk rond binnen het team, maar zonder zorgen over het financiële plaatje. "CEO Rob Niessink en ik hebben ons leven gegeven voor de autosport. Veel momenten dat het financieel lastig was. Wij zijn alleen blijven draaien op basis een eerlijk imago. De overname is een pak van mijn hart. Het is steeds trein die doordendert en waar je niet meer van af kan en wil."

Onder Frits zijn leiding behaalde het team veertien kampioenschappen, dertien vice-kampioenschappen en boekte het meer dan 250 overwinningen. Het einde is nog lang niet in zicht. Volgend jaar bestaat de renstal 50 jaar als je rekent vanaf het begin in 1975. Een feest? Een afscheid? "Nog geen plannen. Een afscheid is nog niet aan de orde. Ja er is een nieuwe eigenaar met veel geld, maar nog steeds hier dagelijks de boel runnen."



Maandag en dinsdag duikt GPToday.net verder in de geschiedenis van Van Amersfoort Racing met een uitgebreid achtergrondverhaal over de renstal.