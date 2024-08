Villeneuve sluit comeback van Schumacher uit

Mick Schumacher aast nog altijd op een zitje in de Formule 1. De kans is echter heel erg klein dat een team het aandurft met de Duitser. Schumacher maakte geen sterke indruk tijdens zijn Haas-jaren, en Jacques Villeneuve denkt dat geen enkel team een risico wil nemen.

Mick Schumacher reed in 2022 voor het laatst in de Formule 1. De Duitser was toen bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Haas, en dat was geen daverend succes. Schumacher maakte veel fouten, crashte veel en hij ontving veel kritiek vanuit zijn toenmalige team. Vandaag de dag fungeert Schumacher als reservecoureur van Mercedes en rijdt hij in het WEC voor Alpine. Hij hoopt nog altijd op een kans in de Formule 1, maar geen enkel team lijkt hem een zitje te willen geven.

Jacques Villeneuve begrijpt wel waarom de teams niet willen toehappen. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen vindt het logisch, en hij spreekt zich uit tegenover Instant Casino: "Het lijkt erop dat geen enkel team Schumacher wil hebben. Mick en zijn team hebben druk uitgeoefend, maar niemand lijkt te staan springen om hem binnen te halen. Het probleem is dat zijn periode in de Formule 1 niet op een positieve manier is afgesloten. Hij zou het beter kunnen doen en hij kan veelbelovende dingen laten zien in de positie waarin hij nu zit, maar het bewijs is voor iedereen te zien. Voor de teams is het zorgelijk. Willen ze het risico nemen om te hopen dat Mick beter is dan dat hij was? Op dit moment lijkt het daar niet op."