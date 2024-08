Verstappen maakt zich niet druk: "Je leeft maar één keer"

Max Verstappen kookt zelden echt over. Zijn woede-uitbarsting in Hongarije was dan ook bijna wereldnieuws, maar in België was hij weer de kalme Verstappen als altijd. Hij geeft aan dat hij niet bezig is met verwachtingen, en dat hij ontspannen in het leven staat.

Verstappen staat bekend om zijn explosieve acties op de baan, terwijl hij naast het circuit vaak welbespraakt overkomt. Hij is recht voor zijn raap, en daar heeft hij veel fans mee aangetrokken. De Nederlander voert ook dit jaar weer het wereldkampioenschap aan, maar in de laatste races voor de zomerstop ging het wat minder met Red Bull Racing. Toch leek Verstappen na afloop van de Belgische Grand Prix weer rustig te zijn.

Verstappen probeert met beide benen op de grond te blijven staan. De drievoudig wereldkampioen stelt in een interview met Formule 1 Magazine dat hij niet zoveel bezig is met verwachtingen. Als de opmerking wordt gemaakt dat hij enorm ontspannen in het leven lijkt te staan, reageert Verstappen bevestigd: "Dat klopt ook. Maar dat komt ook omdat je maar één keer leeft. Natuurlijk is de Formule 1 daar een belangrijk deel van, maar uiteindelijk wil je ook wel een beetje van je leven kunnen genieten, toch? Je bent er maar één keer."