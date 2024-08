Montoya maakt eenmalige NASCAR-comeback

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya neemt volgende maand weer plaats achter het stuur. De Colombiaan keert namelijk eenmalig terugkeer in de NASCAR. Montoya zal gaan deelnemen aan de race op het bekende circuit van Watkins Glen in een wagen van 23XI Racing.

Om het vijftigjarige jubileum van sponsor Mobil 1. Op het circuit van Watkins Glen neemt hij plaats in de Toyota Camry met startnummer 50. Montoya heeft een verleden in de NASCAR, na zijn Formule 1-loopbaan reed hij jarenlang in de Verenigde Staten. Hij is dan ook geen onbekende in de klasse, en hij is ook niet de eerste bekende naam die eenmalig wordt ingezet in de NASCAR. In de afgelopen jaren namen ook Kamui Kobayashi, Jenson Button en Kimi Räikkönen deel aan NASCAR-evenementen.

Welcome back to NASCAR, @jpmontoya! To help celebrate the Mobil 1 brand’s 50th anniversary, the championship-winning driver in multiple series will drive the final race for the No. 50 Mobil 1 Camry XSE at Watkins Glen. As a former winner at the Glen, he is proud to return to the… pic.twitter.com/fEjnd58R6H