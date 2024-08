Woede op Alpine-fabriek: "Dolksteek in de rug!"

De kans is zeer groot dat Alpine afscheid gaat nemen van het eigen motorenproject. De Franse renstal maakt er geen geheim van dat ze nadenken over de toekomst, en dit hebben ze ook aan het personeel op de motorfabriek uitgelegd. Daar zijn ze echter woedend.

Alpine beleeft een extreem rommelig seizoen in de Formule 1. De prestaties op de baan vallen tegen, achter de schermen is het onrustig en ook het toekomstbeeld is niet helemaal duidelijk. Na geruchten over het stoppen met het eigen motorenproject, kwam Alpine met duidelijkheid. Ze gaven openlijk toe dat ze alle opties bekijken en dat de kans groot is dat ze in de toekomst met een krachtbron van een andere fabrikant gaan rijden. Het lijkt erop dat ze een klantenteam van Mercedes gaan worden.

Het nieuws werd aan het personeel op de motorfabriek in Viry ook uitgelegd. Het personeel reageerde kwaad, zo blijkt nu. Vakbondsafgevaardigde van de fabriek Karine Dubreucq legt de woede uit aan de Franse krant L'Equipe: "We zagen dit niet aankomen. Dit is een dolksteek in onze rug, het is echt puur verraad. We hebben hier motoren kunnen ontwikkelen die twaalf keer kampioen zijn geworden in de Formule 1, en dan zou het nu ineens niet meer kunnen? Ze hebben niet eens de resultaten van de testbank afgewacht."