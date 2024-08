Brown reageert op Perez-beslissing: "Blij dat ik geen coureursproblemen heb"

Het team van Red Bull Racing nam begin deze week een belangrijke beslissing. Ze maakten bekend dat ze hebben besloten om Sergio Perez voor de rest van het seizoen aan boord te houden. Zak Brown bekeek de situatie vanaf een afstandje en hij is blij dat hij geen coureursproblemen heeft.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, maar dat betekende niet dat zijn toekomst zeker was. Het gonsde weken van de geruchten over de toekomst van Perez. Zijn prestaties vallen enorm tegen en hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. De kans was dan ook aanwezig dat Red Bull hem aan de kant zou schuiven voor de tweede helft van het seizoen. Maandag werd duidelijk dat ze dat niet gaan doen.

McLaren-CEO Zak Brown bekeek de zaak bij Red Bull van een afstandje. De Amerikaanse CEO is blij dat hij niet hoeft na te denken over zoiets. Bij Sky Sports reageert hij op de beslissing van Red Bull: "Ze zitten in de situatie dat ze twee teams en heel opleidingsprogramma hebben. Ze bevinden zich in een situatie dat één coureur het kampioenschap leidt, en dat de andere op de zevende plek staat. Perez is een geweldige coureur en hij heeft races gewonnen. We weten dat hij capabel genoeg is om weer te winnen, maar dat is dit moment wel een probleempje. Ik weet natuurlijk niet wat daar allemaal aan de hand is. Dat moet ze zelf uitzoeken, maar ik ben blij dat ik geen problemen met de coureurs heb."