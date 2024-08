FIA verduidelijkt reglementen na incidenten in China

Autosportfederatie FIA is de maand augustus begonnen met een aantal opvallende regelwijzigingen. De FIA heeft het sportieve reglement van de Formule 1 aangepast naar aanleiding van een aantal incidenten in China eerder dit jaar. Dit moet voor meer duidelijkheid zorgen.

In China spinde Carlos Sainz tijdens de kwalificatie waardoor hij stil kwam te staan. De wedstrijdleiding koos voor de rode vlag, maar Sainz kreeg zijn Ferrari weer aan de praat en kon zijn weg vervolgen. Vervolgens tekende Aston Martin protest aan, omdat ze vonden dat dit tegen de regels was. De stewards wezen dat af, en dit zorgde dan weer voor de nodige onduidelijkheid. Maanden later heeft de FIA ingegrepen.

Duidelijkheid

In deze situatie werd er gekeken naar artikel 39.6 van de sportieve reglementen. Daarin stond dat elke coureur waarvan de auto op de baan stopt tijdens een kwalificatiesessie, niet mag deelnemen aan de rest van de sessie. Om onduidelijkheid te voorkomen, is die regel nu aangepast. Artikel 39.6 is nu anders geformuleerd. Nu staat er namelijk dat iedere coureur waarvan de auto stopt op een andere plek dan in de pitstraat tijdens een kwalificatiesessie en fysieke assistentie ontvangt, niet meer mag deelnemen aan de rest van de sessie.

Alonso

De FIA heeft nog een regel aangepast naar aanleiding van een gebeurtenis in China. Daar ontving Fernando Alonso een tijdstraf in de sprintrace, maar stopte hij daarna direct in de pitlane waardoor de straf geen effect had. De FIA neemt hiervoor nu artikel 54.3d onder handen. Uit dit artikel blijkt nu dan een coureur die een tijdstraf heeft ontvangen en daarna uitvalt, die straf daarna alsnog van de stewards kan krijgen in de vorm van een gridstraf.