Hamilton sluit titelstrijd tussen Verstappen en Norris niet uit

Max Verstappen gaat de zomerbreak in als de leider in het wereldkampioenschap. De Nederlander beleefde een aantal zware races, maar hij heeft alsnog een flinke voorsprong op nummer twee Lando Norris. Lewis Hamilton denkt dat Norris kans maakt, maar dat het heel erg lastig gaat worden.

Verstappen sloot de eerste helft van het seizoen op een redelijk teleurstellende wijze af. Hij ziet dat de concurrentie het gat met Red Bull heeft dichtgereden, en dat de andere teams nu zelfs sneller zijn. Norris probeert daarvan te profiteren, en hij heeft het gat in het wereldkampioenschap al aardig verkleind. Verstappen blijft koel en hij kwam afgelopen weekend in België voor Norris over de finish.

Verstappen staat nu op 277 WK-punten, terwijl Norris volgt op 199 punten. Mercedes-coureur Lewis Hamilton ziet de strijd voor zijn neus ontstaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen laat aan de internationale media weten dat Norris wel een kansje heeft op de titel: "Het is al even geleden dat ik voor de titel vocht, maar ik denk dat er een punt was waarop ik veertig punten achterstond. Maar zeventig is wel een groot gat. McLaren presteert zeer goed, dus het is zeker niet onmogelijk, maar het is wel een zeer, zeer grote uitdaging."