Mercedes zoekt naar oorzaken na diskwalificatie Russell

George Russell leek afgelopen weekend de Belgische Grand Prix te winnen. De Brit was dolenthousiast, nam de beker in ontvangst, maar werd na een paar uur gediskwalificeerd vanwege een te lichte auto. Bij Mercedes denken ze nu te weten wat de reden daarvan is.

Russell reed een zeer sterke en dappere race op het circuit van Spa-Francorchamps. De Britse coureur maakte eigenlijk geen enkele fout, en hij koos voor een eenstopstrategie. Geen van zijn concurrenten koos hiervoor, en Russell kreeg hierdoor de leiding in handen. In de slotfase hield hij zijn teamgenoot Lewis Hamilton en Oscar Piastri knap achter zich. Uren na de race bleek bij de technische keuring dat de auto van Russell anderhalve kilo te licht was, en dat betekende diskwalificatie.

Teleurstellend

Er werd na afloop naar de banden gewezen als oorzaak. Bij Mercedes gingen ze op onderzoek uit en Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes uit hoe de situatie in elkaar steekt: "Het is erg teleurstellend en ongelukkig, zeker omdat George zo'n sterke race reed. We proberen te begrijpen wat er is misgegaan. Dat gaat vooral om het bekijken van het gewicht van de verschillende onderdelen, omdat de auto veel gewicht kan verliezen tijdens de race. Je hebt te maken me bandenslijtage, slijtage aan de remmen, aan de plank van de vloer, het oliegebruik en het feit dat de coureur gewicht kan verliezen. In de race verloor George redelijk wat gewicht, terwijl de auto's op dezelfde manier aan de race begonnen."

Kwalificatie

Na de kwalificatie was er volgens Shovlin geen vuiltje aan de lucht. Er werd naar de banden gewezen, en ook Shovlin kijkt hiernaar. Hij ziet ook andere oorzaken en begint bij de kwalificatie: "Bij de weging zaten beide auto's toen binnen een halve kilo van elkaar. George had als enige dit probleem en dat had bijvoorbeeld te maken met de hogere bandenslijtage. Het ziet er ook naar uit dat we meer materiaal op de plank zijn verloren. We gaan alle gegevens verzamelen en we gaan kijken hoe we onze processen kunnen verfijnen, want het is duidelijk dat dit niet vaker mag gebeuren."