Brundle begrijpt diskwalificatie Russell: "Regels zijn regels"

George Russell leek afgelopen weekend zijn tweede Grand Prix van het seizoen te winnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd hij echter gediskwalificeerd. Martin Brundle stelt dat er een volledige outlap moet worden ingevoerd op Spa, maar hij vindt de beslissing van de steward wel terecht.

Russell reed een sterke en dappere race in België. De Britse coureur koos voor een eenstopper, en dat leverde hem uiteindelijk de zege op. Na een paar uur werd hij echter gediskwalificeerd, en de oorzaak daarvan werd al snel gevonden. Aangezien er geen outlap is op Spa, kon Russell geen marbles oppikken. Zijn banden waren ver afgesleten, en daardoor was zijn Mercedes waarschijnlijk te licht.

Outlap

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle leeft met Russell mee. Hij noemt het in zijn column voor Sky Sports de mooiste zege uit Russells loopbaan. Brundle pleit voor een regelwijziging en wijst naar de ontbrekende outlap op Spa: "Ik vind dat altijd jammer voor de fans en het zou moeten worden herzien. Het is al lang bekend en de teams zullen er rekening mee houden. Dat betekent dat er geen kans is om marbles buiten de racelijn op te pikken, om zo wat gewicht toe te voegen aan elke band."

Regels

Brundle is van mening dat de diskwalificatie van Russell terecht is. De Britse commentator vindt dat de regels moeten worden gevolgd: "Mercedes kon alleen maar accepteren dat er een fout was gemaakt en dat de auto van Russell werd gediskwalificeerd. Dit kan niet getolereerd worden. Als je bijvoorbeeld zegt dat het maar een halve kilo is en dat het geen verschil maakt, dan wordt er een deur opengezet voor het volgende. Dan zeggen ze dat het maar een kilo te licht is en dat het maar een halve kilo meer is dan team X vorige keer. Regels zijn hier zeker regels."