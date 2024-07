'Liberty Media vroeg Red Bull om Perez niet te ontslaan'

Begin deze week werd bekend dat Sergio Perez het seizoen gewoon gaat afmaken bij Red Bull Racing. De Mexicaan stond onder grote druk en er werd gevreesd voor een ontslag. Dat gebeurde dus niet, en het lijkt erop dat zelfs Liberty Media zich ermee heeft bemoeid.

Christian Horner en Helmut Marko maakten er geen geheim van dat Perez onder druk stond. Hij was niet in staat om zijn teamgenoot Max Verstappen rugdekking te geven en hij bleef heel erg achter. Hij maakte foutjes, verpestte kwalificaties, crashte op cruciale momenten en hij reed zwakke races. Afgelopen weekend in België zakte hij bijvoorbeeld ver terug nadat hij als tweede was gestart. Het nieuws dat hij het seizoen mag afmaken bij Red Bull, kwam dan ook als een verrassing.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Duitse medium F1-Insider was het nieuws ook een verrassing voor de familie Verstappen. Het medium meldt dat teambaas Horner en teamadviseur Marko tegen de Verstappens hadden gezegd dat de Nederlander vanaf Zandvoort een nieuwe teamgenoot zou hebben. Dat gebeurt dus niet, en volgens F1-Insider gebeurde er veel achter de schermen. Formule 1-eigenaar Liberty Media zou Red Bull hebben gevraagd om het ontslag van Perez te heroverwegen. Zonder Perez zou Liberty vrezen dat de kaartverkoop voor de Mexicaanse Grand Prix afneemt. Marko laat aan F1-Insider weten dat er na dit seizoen weer wordt gekeken naar de zaak: "De kaarten worden voor 2025 opnieuw geschud."