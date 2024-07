Szafnauer helpt Amerikaans F1-project: "Gaat niet om Andretti"

Sinds zijn ontslag bij Alpine is Otmar Szafnauer niet meer werkzaam geweest in de Formule 1. Hij houdt zich momenteel bezig met allerlei projecten, en hij ziet een comeback in de koningsklasse wel zitten. Hij onthult dat hij betrokken is bij een Amerikaans project dat een elfde team wil oprichten.

Szafnauer was jarenlang actief in de Formule 1. Hij was de teambaas van Aston Martin en tot en met vorig jaar stond hij aan de leiding van het team van Alpine. Na zijn ontslag verdween hij uit de Formule 1 en hield hij zich vooral bezig met andere projecten. Dat betekent echter niet dat hij de sport helemaal vaarwel heeft gezegd, want met enige regelmaat is hij aanwezig in de paddock.

Hij zou graag ook weer terugkeren in een officiële rol. Hij stelt er wel eisen aan, want hij wil wel invloed hebben op het resultaat. Szafnauer ziet dat er bij de huidige tien teams geen opties zijn, en hij kijkt naar mogelijke nieuwe renstallen. In de podcast James Allen on F1 stelt hij dat hij bezig is met organisaties in Noord-Amerika: "Ze hebben de financiële middelen om een elfde team op te richten. Het gaat niet om Andretti. We zijn nu bezig met het plaatsen van een aantal bouwstenen om ervoor te zorgen dat we alles hebben wat nodig is om succesvol te zijn, niet alleen om een team te starten, maar ook om deel te mogen nemen. Dus dat is ook interessant."