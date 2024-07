Coulthard opent Jack's Racing Day met demorun in Assen

De Formule 1 reed afgelopen weekend in België de laatste race voor de zomerstop. Dat betekent echter niet dat er de komende weken weinig Formule 1-spektakel is. Red Bull stuurt David Coulthard deze week naar Nederland voor een demorun in het centrum van Assen.

Aankomend weekend staat namelijk de Jack's Racing Day op het programma. Aankomende vrijdag, zaterdag en zondag vinden er meerdere races plaats op het TT Circuit van Assen. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement zijn ook klassieke Formule 1-wagens te zien. Daarnaast wordt er een weekend van de Boss GP afgewerkt, een klasse voor oudere Formule-wagens. Ook een aantal Formule 1-bolides verschijnen hier aan de start.

Coulthard zal het evenement op donderdag 1 augustus gaan openen. Hij zal plaatsnemen in een bolide van Red Bull Racing, maar hij rijdt dan niet op het TT Circuit. Coulthard zal namelijk een demorun gaan verzorgen langs de Vaart in het centrum van de stad in de provincie Drenthe. Voor de derde keer zal er een Red Bull-bolide door Assen rijden, Coulthard deed dat zelf al in 2012 en ook in 2014 was de Oostenrijkse renstal aanwezig. Naast Coulthard zullen er nog meer coureurs rijden door het centrum van de stad. De Jack's Racing Day zelf is op het circuit.