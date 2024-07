Wolff neemt schuld op zich na diskwalificatie Russell

Het team van Mercedes gaat de zomerbreak in met een enorme kater. George Russell en Lewis Hamilton bezorgden het team een 1-2tje in België. Na afloop werd Russell echter gediskwalificeerd en teambaas Toto Wolff stak de hand in eigen boezem. De teleurstelling was groot.

Russell dacht de race te hebben gewonnen met een gewaagde eenstopstrategie. In de slotfase moest hij om de zege gaan vechten met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Het was een spannend duel en het publiek schoof naar het puntje van hun stoel. Russell won, en hij was uitzinnig van vreugde. Na afloop bleek echter dat zijn auto anderhalve kilo te licht was, en dat leverde hem een diskwalificatie op.

Fout

Bij Mercedes baalt men als een stekker. De zege is nu wel voor Hamilton, maar Russel is de positie kwijt. Teambaas Toto Wolff reageert in een statement: "We moeten deze diskwalificatie incasseren. We hebben overduidelijk een fout gemaakt en we moeten ervoor zorgen dat we hiervan leren. We gaan evalueren wat er gebeurde en we gaan begrijpen wat fout is gegaan. Het is frustrerend om een 1-2tje te verliezen en we kunnen alleen maar ons excuses aanbieden aan George, hij reed een sterke race."

Hamilton

Mercedes heeft alsnog gewonnen, aangezien Hamilton nu de bokaal in ontvangst mag nemen. Wolff benadrukt dan ook dat er gemengde gevoelens zijn: "Lewis is nu natuurlijk gepromoveerd naar de eerste plek, hij was de snelste met een tweestopper en hij is de verdiende winnaar. Ondanks de diskwalificatie kunnen we veel positieve dingen meenemen van dit weekend. De auto was vandaag de maatstaf op twee verschillende strategieën. Nog maar een paar maanden geleden was dit ondenkbaar."